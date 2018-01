Collision mortelle entre un hélicoptère et un avion

Quatre personnes sont mortes mardi dans une collision en plein vol entre un avion de tourisme et un hélicoptère de secours dans le sud-ouest de l'Allemagne, a annoncé la police locale.

Flugzeug-Zusammenstoss bei Oberhausen-Rheinhausen: Flugzeug und Hubschrauber gingen nach Absturz in Flammen auf und brannten aus. Unglücksstelle befindet sich in der Nähe eines Modellflugplatzes. https://t.co/98Jp23JGjT #Absturz #Philippsburg — SWR Aktuell BW (@SWRAktuellBW) January 23, 2018

Les deux appareils se sont écrasés vers la commune de Rheinhausen, dans les environs de Karlsruhe, a précisé la police sans pouvoir pour le moment donner des détails sur les causes de l'accident. Les autorités n'étaient pas non plus en mesure de préciser le nombre exact de passagers dans chacun des appareils.

Les collisions en vol sont très rares. L'un des accidents les plus marquants dans le pays s'est produit en 2002 à Überlingen, sur la rive nord-ouest du lac de Constance. Un avion cargo avait percuté un appareil Tupolev transportant des passagers, faisant 71 morts, dont 54 enfants de la république russe de Bachkirie qui partaient en vacances. L'accident s'était produit suite à une erreur technique et humaine chez le contrôleur aérien suisse Skyguide.

(ats/nxp)