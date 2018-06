Conducteur pincé à 265km/h sur l'autoroute

Fribourg Un fou du guidon a fait une pointe de plus de 60 km/h au dessus de la vitesse autorisée samedi après-midi sur la commune de Heitenried (FR). Plus...

Canton de Fribourg Un conducteur de 26 ans a été contrôlé à plus de 75 km/h au dessus de la limite autorisée. Il sera déféré à la justice. Plus...

Canton de Schwyz Durant le week-end, un automobiliste et un motard ont cumulé excès de vitesse et imprudence sur les routes schwytzoises. Plus...