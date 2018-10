Des dizaines de foetus dans un funérarium

La police américaine a trouvé 63 foetus dans un funérarium de Detroit, dans le Michigan, d'après la presse américaine. Les policiers ont fait cette découverte alors qu'ils menaient une enquête sur des allégations de faute professionnelle dans l'établissement.

«Cela va plus loin que ce que l'on pouvait penser», a indiqué le chef de la police de Detroit, interrogé par le Detroit News. «C'est incroyable». Les restes de 36 foetus étaient disposés dans des boîtes et les 27 autres dans des congélateurs.

Les régulateurs de l'État du Michigan ont suspendu la licence de la maison funéraire, une semaine après une première découverte macabre, les restes de 10 foetus dans le faux plafond d'une autre entreprise de pompes funèbres de la ville.

«Nous élargissons notre enquête», a précisé le responsable de la police dans le Detroit News. «Nous voulons comprendre les raisons. Étaient-elles financières? Nous ne savons pas».

Reçus des hôpitaux

Les inspecteurs supposent que le funérarium n'avait pas déposé les certificats de décès à temps, n'avait pas obtenu de permis d'enlèvement ou d'inhumation des corps, et n'avait pas obtenu la permission des proches pour traiter ces corps.

Un parent a attaqué en justice Perry Funeral Home et d'autres entreprises, en avançant que la première a stocké les restes de nouveau-nés et d'enfants mort-nés à la morgue d'une université jusqu'à trois ans sans avertir les parents, d'après le Detroit News.

Selon le journal, le funérarium est aussi mis en cause par cette action en justice pour avoir facturé des obsèques et des enterrements qui n'ont jamais eu lieu. Mais d'après l'avocat des pompes funèbres, Perry Funeral Home a reçu ces restes d'hôpitaux locaux, qui avaient indiqué que les corps ont été 'non réclamés' par les parents." (ats/nxp)