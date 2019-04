Des dizaines de pompiers meurent dans un incendie

Au moins 30 pompiers ont trouvé la mort en Chine dans un incendie de forêt qui ravage une zone de haute montagne du sud-ouest du pays, ont annoncé lundi les autorités.

A forest fire in Beijing's northern outskirts has been put out https://t.co/aC8lRdaIJA pic.twitter.com/LbMHwqK4ko

Près de 700 pompiers ont été envoyés dimanche combattre un incendie qui s'était déclaré la veille à environ 4000 mètres d'altitude dans le comté de Muli, dans la province du Sichuan, a indiqué dans un communiqué le ministère des Situations d'urgence.

Les sauveteurs ont retrouvé les corps de 30 pompiers, avec lesquels les autorités avaient perdu le contact après un changement soudain de la direction du vent, qui a provoqué «une gigantesque boule de feu», selon le ministère.

Le président Xi Jinping a adressé «d'importantes instructions» aux forces de sécurité et aux services de secours, a précisé le ministère.

Risque d'incendie accru

Un autre feu de forêt qui a duré deux jours dans la province de Shanxi (nord) a été maîtrisé dimanche, selon l'agence officielle Xinhua. Plus de 9000 personnes ont dû évacuer leurs maisons en raison du sinistre, qui n'a pas fait de victimes.

Par ailleurs, près de 3000 pompiers ont éteint dimanche un autre incendie de forêt dans les faubourgs de Pékin, qui s'est déclaré samedi et a ravagé 42 hectares de végétation.

Le centre météorologique national de Chine a mis en garde contre un risque accru d'incendies dans le nord du pays en raison de températures élevées et de précipitations en baisse par rapport aux dernières années, a précisé Xinhua.

Breaking News: 24 people died in a forest fire that took place in Sichuan province of China on Saturday. pic.twitter.com/ReflL3FsUe