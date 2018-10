Des migrants brûlés vifs dans un accident

Les onze passagers d'un véhicule soupçonné de transporter clandestinement des migrants sont morts brûlés vifs à la suite d'une collision frontale avec un camion, samedi dans le nord de la Grèce, a annoncé la police. Le chauffeur du camion s'en est en revanche sorti indemne.

Il se dirigeait vers Kavala, une ville de la côte nord-est, et a lui aussi été totalement incendié dans l'accident.

Les pompiers ont extrait onze corps du véhicule à bord duquel se trouvaient très probablement des migrants et qui faisait route vers Thessalonique, une agglomération également située dans la partie septentrionale de la Mer Egée.

Greece: 11 refugees burned alive in a car “accident” today Saturday at 5am in Kavala!

Read more here:https://t.co/0lRBIem4H3 pic.twitter.com/coaiQeHwaL