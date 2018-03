Des millions de lycéens repasseront leurs examens

Des millions de lycéens indiens devront repasser leurs examens de fin d'études secondaires après la fuite des sujets sur les réseaux sociaux. Les autorités s'engagent à renforcer la sécurité sur le web.

Une enquête est en cours pour établir comment les épreuves de mathématiques et d'économie ont pu fuiter sur WhatsApp avant les examens, a souligné jeudi le ministre indien de l'éducation Prakash Javadekar. «Je comprends la douleur et la frustration» des lycéens, a-t-il ajouté, alors que ces examens sont cruciaux pour être admis dans les plus prestigieuses universités du pays.

«Les criminels qui en sont responsables ne seront pas épargnés. Je suis sûr que la police va bientôt les attraper. Je peux vous assurer que nous allons améliorer le système et le rendre infaillible», a-t-il déclaré devant la presse.

Il s'agit d'un nouveau revers pour le gouvernement indien déjà critiqué pour les fuites de sa base de données Aadhaar, qui contient les données personnelles de plus d'un milliard d'Indien.

«2,8 millions d'étudiants repasseront leurs examens ! Est-ce une blague ? Qui est responsable de ce gâchis», a écrit sur son compte Twitter Rahul Gandhi du parti du Congrès (opposition).

The exam leaks destroy the hopes and futures of millions of students.



The Congress always protected our institutions. This is what happens when institutions are destroyed by the RSS/BJP.



Believe me when I say, this is only the beginning.