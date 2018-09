Des touristes délestés en sortant de l'aéroport

Trois touristes russes ont été délestés par des individus encagoulés lundi de leurs bagages contenant plusieurs centaines de milliers d'euros de bijoux et vêtements de luxe après leur arrivée à l'aéroport du Bourget, au nord de Paris, a-t-on appris mardi de sources policières.

Vers 20h30 GMT, leur taxi, qui empruntait une bretelle d'accès à l'autoroute A1, a été percuté par une voiture. A son bord, quatre individus encagoulés leur ont dérobé trois valises avant de s'enfuir, sans faire de blessés.

Selon les touristes, leurs bagages contenaient bijoux et vêtements pour un montant estimé entre 500'000 et un million de dollars, soit entre 487'000 et 973'000 francs environ. Les vols à la portière, ciblant des véhicules et des taxis en provenance ou à destination des l'aéroports parisiens, ne sont pas rares.

En mars, quatorze jeunes soupçonnés d'avoir mené 88 attaques en un peu plus d'un an sur des voitures bloquées dans les embouteillages, avaient été arrêtés par la police française. (afp/nxp)