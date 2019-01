Explosion d'un oléoduc: bilan porté à 107 morts

Le bilan de l'explosion d'un oléoduc dans le centre du Mexique a grimpé à 107 morts et 40 blessés, six jours après la catastrophe, a annoncé jeudi le gouvernement. L'oléoduc avait été percé le 18 janvier par des voleurs de carburant, faisant jaillir un véritable geyser d'essence.

#Breaking Raw Video of the Mexico gas pipeline leakage prior to the explosion, killing at least 20 people and badly burning 60 others! #PEMEX #HouNews #Mexico #PrivateInvestigator #Explosion #WashingtonDC #NewYork #California #Texas #USConsulates pic.twitter.com/A5o7U3MTy9