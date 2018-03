Explosion dans une usine chimique

Six personnes ont été tuées et deux autres blessées dans une explosion survenue jeudi matin dans une usine chimique tchèque faisant partie de la raffinerie de Kralupy-nad-Vltavou, à 30 km au nord de Prague, ont annoncé les pompiers et les services d'urgence.

La déflagration s'est produite lors des travaux de nettoyage dans un réservoir.

«La santé des habitants de Kralupy-nad-Vltavou n'est pas menacée», a de son côté déclaré Ales Levy, porte-parole de la mairie de cette ville industrielle de quelque 19'000 habitants.

Cette explosion représente l'accident le plus grave par le nombre de morts survenu dans une usine en République tchèque depuis l'indépendance du pays en 1993. (ats/nxp)