Fâché, il attaque des gens au couteau à Pékin

Une femme a été tuée et 12 autres personnes ont été blessées dimanche dans un centre commercial de Pékin par un homme ayant agi pour des «griefs personnels», a rapporté la police de la capitale chinoise.

L'agression mortelle, rarissime à Pékin, s'est produite vers 13 heures (08H00 GMT) dans le centre commercial Dayuecheng («Joy City») du quartier très animé de Xidan, en plein coeur de Pékin, a annoncé la police sur le réseau social Weibo.

L'homme a attaqué ses victimes à l'aide d'un «instrument» non précisé, a indiqué la police, qui affirme être rapidement intervenue pour arrêter l'agresseur.

Trois hommes et 10 femmes ont été blessés et l'une d'entre elles est décédée à l'hôpital. Les autres victimes sont actuellement hospitalisées et leurs jours ne sont pas en danger, selon la police.

«Après une enquête préliminaire le suspect du nom de Zhu, 35 ans, originaire du comté de Xihua dans la province du Henan, a avoué avoir blessé les gens afin d'assouvir des griefs personnels», ont ajouté les policiers sans plus de précisions.

Ce type d'incident est très rare à Pékin, la capitale chinoise étant très surveillée, particulièrement à l'approche du Nouvel an chinois qui tombe cette année le 16 février.

Les centres commerciaux sont remplis de consommateurs à la recherche de cadeaux à offrir pour cette fête, la plus importante du calendrier chinois.

Le quartier de Xidan, très fréquenté par les jeunes, se trouve à quelques centaines de mètres de Zhongnanhai, siège du parti communiste et du gouvernement chinois, où travaillent et résident les plus hauts dirigeants du régime sous très étroite protection.

(ats/nxp)