Il coupe le voile d'une fillette avec des ciseaux

Un homme a agressé vendredi une fillette à Toronto, découpant son voile avec des ciseaux avant de prendre la fuite, a indiqué la police de la plus grande ville canadienne.

«Ce matin mon frère et moi marchions ensemble pour aller à l'école, quand quelqu'un m'a insultée et coupé mon hijab à deux reprises», a expliqué Khawlah Noman, écolière de 11 ans.

C'est «effrayant», a-t-elle dit devant les micros des télévisions locales.

L'écolière n'a pas été blessée lors de cet incident, a indiqué Jenifferjit Sidhu, porte-parole de la police de Toronto.

Profitant d'un arrêt au passage piéton, l'individu serait revenu à hauteur de la jeune fille pour couper de bas en haut le hijab, dans un intervalle «de moins de dix minutes», selon la porte-parole de la police.

