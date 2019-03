Il passe la nuit sur le toit de la gare: Eurostar bloqué

Un homme a été arrêté samedi pour avoir passé la nuit sur le toit de la gare Saint-Pancras, à Londres, muni d'un drapeau anglais, entraînant une suspension du trafic des trains Eurostar, a annoncé la police des transports britanniques.

«Un homme de 44 ans a été arrêté ce matin pour violation de propriété et obstruction des voies ferrées, après avoir passé la nuit sur le toit de la gare de St Pancras», a tweeté la police des transports britannique.

Un porte-parole de la police des transports a précisé que l'homme agitait un drapeau anglais. L'incident a débuté à la fin d'une journée qui a vu des milliers de manifestants pro-Brexit se rassembler à Londres, le jour où le Royaume-Uni était censé quitter l'Union européenne.

Eurostar suspends all trains to and from St Pancras due to trespasser draped in St George's flag https://t.co/EuE95hvjhA pic.twitter.com/XEIfAJ3ILx

Les secours ont été avertis vendredi vers 19 heures qu'un homme se trouvait dans une «position précaire à St Pancras», a expliqué la police des transports sur Twitter. Ils l'ont finalement interpellé samedi matin.

A 44 year old man has this morning been arrested for trespass and obstruction of the railway, having spent the night on the roof of St Pancras Railway Station. pic.twitter.com/OrdVzuuHpb