Il tente de voler une championne de MMA

Un voleur brésilien a appris à ses dépens que de tenter de dérober le téléphone d'une championne d'arts martiaux mixtes (MMA) surnommée «la Dame de fer» était tout sauf une bonne idée.

Polyana Viana, poids paille d'1,70 m, a assené au voleur deux coups de poing et un coup de pied, avant de l'étrangler et de l'immobiliser avec une clef de bras en attendant l'arrivée de la police, a rapporté lundi le site MMA Junkie.

Membre de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), plus prestigieuse ligue de MMA au monde, la lutteuse de 27 ans a été abordée par le voleur samedi, pendant qu'elle attendait un taxi devant chez elle à Pechincha, quartier populaire de l'ouest de Rio.

Someone wanted to steal the fighter Poliana Viana and this what happened to him. pic.twitter.com/Wsgnh6gQ2q