Ils piquaient dans les boutiques de luxe

La police a mis la main sur trois individus qui volaient des articles de luxe durant la saison d'hiver dans des boutiques du Haut-Plateau, communique la police cantonale valaisanne.

Le montant du butin dont la police a pu déterminer la provenance s’élève à quelque 57'000 francs suisses.

Suite à des plaintes pour vols, la Police cantonale avait mis en place des opérations de surveillance durant le courant du mois de janvier 2019. Le système a permis d'intercepter et contrôler un véhicule suspect.

Lors de la fouille de celui-ci et de ses occupants, les forces de l’ordre ont découvert du matériel servant à neutraliser les dispositifs d’alarmes électroniques équipant les commerces, de nombreuses étiquettes d’habits dissimulées ainsi que plusieurs articles neufs. Les hommes arrêtés sont deux Croates de 46 et 44 ans domiciliés en Croatie et en Allemagne ainsi qu’un Serbe de 37 ans établi à Zurich.

Sur ordre du Ministère public, les suspects ont été écroués.

L'enquête a démontré que ces personnes avaient commis de nombreux vols à l’étalage, en bande et par métier, dans des commerces de luxe en Suisse et à l’étranger.

A l’heure actuelle, seuls deux prévenus restent écroués. A ce stade de la procédure, ils bénéficient toujours de la présomption d’innocence.

