Jugé pour avoir enseigné le salut nazi à un chien

Mark Meechan se croyait drôle lorsqu'il a enseigné au carlin de sa compagne à effectuer le salut nazi. Il pensait avoir du succès en publiant sa vidéo sur YouTube mais il a en définitive récolté mardi une condamnation pour crime haineux, comme le rapporte le quotidien britannique The Independant .

Cet homme de 30 ans habitant à Coatbridge dans le Lanarkshire (Ecosse) avait déjà dû passer une nuit en prison en avril 2016 lorsque la vidéo avait été découverte. Il y montrait comment le chien réagissait à la phrase «gazer les juifs» ou encore à «Sieg Heil».

Pour énerver sa petite amie

Devant le tribunal d'Airdrie Sheriff Court, Mark Meechan a déclaré avoir réalisé cette vidéo uniquement pour énerver sa petite amie. Il n'a en outre plus pu garder un emploi suite à la diffusion de la vidéo qu'il destinait à un cercle restreint d'amis. La séquence a finalement été visionnée plus de 3 millions de fois après avoir été partagée sur la plateforme Reddit.

Mais pour le juge Derek O'Carroll, la vidéo était «menaçante et grossièrement offensante». Il n'a pas cru les arguments de Mark Meechan, qui «savait ce qu'il faisait. De toute évidence, il s'agit d'anti-sémitisme.» La sentence liés à la condamnation sera annoncée en avril.

While awaiting sentencing, Court has ordered that I meet with a court social worker for an assessment as to whether or not a Restriction Of Liberty Order will be placed on me. This would involve a GPS tracking device being attached to me and me being placed under house arrest.