Jugés pour la mise en ligne de 2 millions de séries TV

Sept personnes soupçonnées d'avoir créé et alimenté un site de streaming illégal proposant quelque deux millions de séries vont être jugées en juin et en novembre, a annoncé mardi le procureur de Besançon Etienne Manteaux.

Jusqu'à sept ans de prison

Les suspects, âgés de 19 à 36 ans, seront jugés en correctionnelle pour contrefaçon et recel de contrefaçon d'oeuvres audiovisuelles, commis en bande organisée, a indiqué M. Manteaux lors d'une conférence de presse.

Soupçonné d'être à l'origine du site, le principal suspect, un étudiant de 22 ans en Master 2 d'informatique-robotique de l'Université de Franche-Comté, comparaîtra en novembre aux côtés de quatre autres majeurs, a précisé le magistrat.

Deux autres personnes, mineures au moment des faits, comparaîtront quant à elles mi-juin devant les tribunaux pour enfants de Dijon et de Montpellier, a-t-il ajouté. Ils encourent jusqu'à sept ans de prison et de fortes amendes si les détenteurs des droits des oeuvres piratées se portent parties civiles.

«Tout est parti d'un signalement de l'Alpa, l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle», chargée de la veille sur internet, qui a «détecté fin 2017 la montée en puissance d'un site de streaming illégal baptisé Seriesfr.eu, dont les serveurs étaient hébergés aux Pays-Bas et aux États-Unis», a précisé M. Manteaux.

Le site proposait un accès à une bibliothèque en ligne de 2 millions d'épisodes de séries télévisées françaises et internationales, a-t-il ajouté.

200'000 euros de revenus

L'enquête préliminaire avait été confiée au Laboratoire d'Investigation Opérationnelle du Numérique de la Police Judiciaire (DIPJ) de Dijon, qui a conduit à l'interpellation en avril des sept suspects : l'étudiant, qui réside dans le Doubs, et ses six complices présumés, âgés de 19 à 36 ans, arrêtés en Côte-d'Or, Ile-et-Vilaine, en Moselle et dans l'Hérault, selon M. Manteaux.

Ces derniers, considérés comme les «contributeurs» du site, obtenaient par peer-to-peer des séries télévisées qu'ils fournissaient ensuite à l'étudiant en échange d'une rétribution, a indiqué le procureur.

L'étudiant avait développé la plateforme, fermée en avril, «sur son temps libre» et «sans l'accord des détenteurs des droits de ces oeuvres audiovisuelles», selon M. Manteaux.

Au total, il a engrangé 200'000 euros de revenus publicitaires entre 2017 et 2019 et 30'000 euros en cryptomonnaie, des sommes qui ont été saisies. (afp/nxp)