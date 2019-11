L'un des principaux organisateurs des attentats de Paris serait suisse

Brahim, frère aîné de Salah Abdeslam, était l’un des trois terroristes -aux côtés du cerveau opérationnel des attentats, Abedlhamid Abaaoud- à avoir ouvert le feu sur plusieurs terrasse de Paris le 13 novembre 2015, juste avant 21h30. Le kamikaze de 31 ans avait fait sauter sa ceinture explosive quinze minutes plus tard, dans un café du Boulevard Voltaire.

A l’heure où la capitale française commémore les six attaques qui ont fait 130 morts et plus de 300 blessés en l’espace de trois heures et demie, le quotidien allemand «Bild» dévoile, vidéo à l’appui, que le trentenaire (qui avait grandi dans la banlieue bruxelloise de Molenbeek) aurait été entraîné en Syrie par un binational Germano-Suisse d’une vingtaine d’années. Un Argovien établi à Francfort depuis 2006 -après avoir séjourné dans un internat français-, et dont la famille n’a plus de nouvelle depuis son départ pour la Turquie en 2013: Thomas C.

La séquence – courte – montre Brahim Abdeslam se formant au tir (pistolet et fusil d’assaut) sur un terrain militaire à l’abandon. Un jeune instructeur en combinaison de combat et flanqué d’une cagoule apparaît ensuite à l’écran et se met sur le côté, alors que l’apprenti terroriste reste concentré sur les cibles du stand de tir. Le formateur ne serait autre que Thomas C., sous le nom de «Abou Musab».

«Bild» le présente comme «le germanophone le plus haut placé de l’Etat islamique» et «planificateur de terreur le plus dangereux d’Europe». Et pour cause: il semble établi que le double-national -radicalisé à Francfort en 2009 (alors âgé de 22 ans) et devenu père de famille trois ans plus tard- était devenu une figure centrale du service de renseignement de l’EI (l’«Amniyat»), en accédant entre 2014 et 2015 à la direction de son unité internationale.

Selon l’enquête du quotidien allemand, Thomas C. se serait lié d’amitié avec l’un des dirigeants et porte-parole de Daech, Abou Mohammed al-Adnani (trentenaire syrien tué au combat à la fin de l’été 2016). Il aurait même épousé l’une de ses proches. Et créé une unité d’entraînement militaire basée dans la ville de Raqqa, où le djihadiste germano-suisse aurait formé entre 50 et 100 combattants en vue d’attaques en Occident.

Son implication – directe ou indirecte – dans la préparation des attentats de Paris devra encore être documentée. D’après les services secrets français, les principaux commanditaires -au moins huit hommes, dont Al Adnani- auraient tous été tués lors des frappes américaines entre 2016 et 2018.

«Blick» affirme que celui qui a grandi en Argovie aurait en tout cas été le «planificateur en chef» d’un attentat contre un grand festival de musique allemand, déjoué in extremis en octobre 2018. Nos confrères alémaniques suggèrent que Thomas C. aurait trouvé la mort une année plus tôt, lors de l’effondrement du califat; les enquêteurs ayant perdu sa trace à l’automne 2017.