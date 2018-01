La prison pour le SDF qui avait volé des victimes

L'individu, un sans domicile fixe âgé de 33 ans, avait été présenté comme un héros, affirmant avoir aidé quelques-uns des blessés de l'attaque survenue lors d'un concert d'Ariana Grande le 22 mai 2017, qui a coûté la vie à 22 personnes. Plus de 50'000 livres (65'800 francs) avaient été récoltés pour lui. Mais les images de vidéosurveillance l'ont montré en train de dérober des possessions de personnes blessées ou tuées.

