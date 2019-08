La soeur du tireur figure parmi les victimes

L'auteur de la fusillade de Dayton, qui a fait neuf morts dans la nuit de samedi à dimanche dans cette ville du nord-est des Etats-Unis, était un homme blanc de 24 ans et sa soeur figure parmi les victimes, ont annoncé les autorités locales.

«Le tireur était Connor B., homme blanc, 24 ans», a déclaré Matt Carper, responsable de la police de Dayton lors d'une conférence de presse.

Megan B., «une femme blanche de 22 ans», figure parmi les victimes, a-t-il poursuivi. Selon lui, «c'est la soeur» du tireur.

Carnage «en moins d'une minute»

Le jeune homme, équipé d'un gilet pare-balles, d'un fusil d'assaut et de nombreuses munitions, a ouvert le feu dans un quartier animé de Dayton vers 01H00 du matin. Il a fait neuf morts et 27 blessés en en moins d'une minute avant d'être abattu par des policiers qui patrouillaient dans la zone.

«En moins d'une minute les premiers policiers de Dayton sur les lieux ont neutralisé le tireur», a déclaré la maire de Dayton pendant une conférence de presse. Elle a aussi indiqué que sur les 27 blessés, 15 étaient sortis de l'hôpital ce matin.

Dayton Mayor Nan Whaley: “The shooter was able to kill 9 people and injure 26 in less than a minute.” pic.twitter.com/Gu3GoEoRCj