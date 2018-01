Les parents tortionnaires risquent 94 ans de prison

Un couple d'Américains arrêté en Californie, qui a séquestré et affamé ses treize enfants, a été inculpé jeudi pour torture et maltraitance, a indiqué le procureur du comté de Riverside, Mike Hestrin.

Si tous les chefs d'inculpation sont retenus contre eux, David Allen Turpin, 57 ans, et son épouse Louise Anna Turpin, 49 ans, risquent de 94 ans à la prison à vie, a précisé Mike Hestrin au cours d'un bref point de presse.

Le couple a été arrêté dimanche à Perris, à 110 kilomètres au sud-est de Los Angeles, à la suite de l'évasion d'une de leur fille, âgée de 17 ans, qui a donné l'alerte.

Evasion préparée

Les enfants, âgés de 2 à 29 ans, ont été retrouvés pour certains enchaînés à un lit, dans des conditions d'extrême saleté et de malnutrition sévère. Sept ont plus de 18 ans.

Selon le procureur, la fratrie préparait «depuis plus de deux ans» un plan d'évasion. Dans le détail, le couple est visé par douze chefs d'accusation de torture - l'enfant de deux ans n'aurait pas été torturé et était bien nourri -, sept chefs de maltraitance d'un adulte dépendant, six chefs de maltraitance ou négligence d'enfant et douze pour séquestration.

Riverside Co. D.A. Mike Hestrin #Perris Torture: As a punishment, they began to be tied up, first with ropes. These defendants then began using chains & padlocks. One of the children, at age 12, is the weight of an average 7-yr-old. The 29-yr-old... weighs 82 pounds. @KABCRadio pic.twitter.com/i9qeJ4O52o