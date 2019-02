Les planchers d'une université s'effondrent

Plus de peur que de mal : une partie des planchers d'un bâtiment en rénovation d'une université à Saint-Pétersbourg, en Russie, s'est effondrée samedi quand des cours s'y déroulaient, sans faire toutefois de victimes selon les autorités.

A video of the moment that the 2nd through 5th floors of the St Petersburg IT university began to collapse. 20 or more people may be trapped pic.twitter.com/THp97OaI7y