Mort mystérieuse dans les toilettes d'un McDo

Le mystère entoure la mort d'un homme de 44 ans découvert dans les toilettes d'un McDonald's, à Taiwan. Son corps a été retrouvé huit heures après son décès, après qu'un client du fast-food ne remarque du sang coulant sous une porte, rapporte «Mirror».

Les images du McDonald's montrent l'homme de 44 ans se rendre aux cabinets aux alentours de 15h00. Ce n'est pourtant qu'à 23h00 que l'alerte a été donnée par un autre client.

La police a déclaré que le seul indice dans cette mort étrange était une seringue vide sur le sol à côté du cadavre inconnu, faute de pièces d'identité. Après analyses, les médecins légistes ont confirmé que l'homme était décédé plusieurs heures auparavant, sans pour autant préciser la nature du produit, ni même si l'injection était la cause de la mort. Il n'y avait pas non plus de traces de lutte, ont expliqué les forces de l'ordre.

Quant au sang écoulé sous la porte, les autorités ont expliqué qu'il provenait du nez de la victime, qui se l'est probablement cassé en s'effondrant sur le sol.

Le McDonald's concerné a depuis été fermé pour permettre à l'enquête de se poursuivre. (nxp)