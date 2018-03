Onze ans après, leur chat réapparaît

«Le Parisien» rapporte mercredi une histoire qui finit bien. Choupa, un chat tigré qui avait fugué il y a onze ans, a regagné son foyer à Villeneuve-sur-Verberie (Oise) après des années d'errance.

Oise : Léa et Lise ont retrouvé leur chat disparu depuis… onze ans ! https://t.co/DiBquotLxg — Le Parisien (@le_Parisien) 21 mars 2018

Sa maîtresse, Lea, avait été marquée par la disparition de son premier animal de compagnie. «Nous l’avions emmenée chez mes grands-parents à Beauvais pour qu’ils la gardent. En descendant de la voiture, des chiens aux alentours ont aboyé. La cage était mal fermée. Elle a pris peur et s’est enfuie». La famille a alors tout fait pour retrouver l'animal en distribuant des tracts et en collant des affichettes dans la région. Mais les nombreux efforts n'avaient rien donné. «J’avais dix ans. C’était une catastrophe. J’y pensais tout le temps », confie Léa au quotidien.

Coup de théâtre

Mais la vie a continué dans la famille, d'autres animaux de compagnie ont fait leur apparition pour palier l'absence de Choupa. Mais, coup de théâtre en septembre dernier, le téléphone sonne: «Une dame me demandait si je connaissais un chat appelé Choupa. Je ne comprenais pas. J’avais trois ans quand on l’a perdue», explique Lise, la petite soeur de Léa. Deux jours plus tard, les parents se sont déplacés pour récupérer leur chat, amaigri et craintif, à une trentaine de kilomètres du lieu de sa disparition.

«Elle est rapidement venue vers nous. Aussi dingue que cela puisse paraître, je suis sûr qu’elle nous a reconnus», raconte le papa. Recueillie sous une voiture par une âme charitable, Choupa a été identifiée grâce à sa puce chez le vétérinaire. «Sans cela, on ne l’aurait jamais retrouvée. Je conseille à tous les propriétaires d’en équiper leur chien ou leur chat», conclut Léa. (nxp)