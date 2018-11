Onze écoliers meurent brûlés vifs

Onze jeunes garçons ont été tués et 20 grièvement blessés dans l'incendie de leurs dortoirs d'une école du sud de l'Ouganda dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé la police ougandaise. L'incendie est probablement d'origine criminelle.

«Onze élèves ont été tués dans l'incendie de trois dortoirs pour garçons dans l'école secondaire St Bernard de Rakai la nuit dernière», a déclaré à l'AFP le chef de la police locale, Ben Nuwamanya.

«Environ 20 élèves ont été hospitalisés avec des blessures graves et sont dans un état critique, mais les docteurs disent que certains vont s'en sortir», a-t-il ajouté.

Police in Rakai have started investigations into the circumstance under which the boys’ dormitory at St.Benard Secondary School in Kifamba sub county, Rakai district... https://t.co/tisdAsryWg