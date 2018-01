Pétrolier iranien toujours en flammes

Un pétrolier transportant du brut iranien est entré dans la nuit de samedi à dimanche en collision avec un navire céréalier chinois en mer de Chine orientale. Les équipes de secours éprouvaient des difficultés lundi à contrôler le feu qui fait toujours rage.

Cités par la chaîne de télévision publique chinoise CCTV, des experts craignent que le pétrolier, dont les 32 membres d'équipage sont toujours portés disparus, n'explose. L'ampleur de la marée noire n'est pas encore connue, mais elle pourrait potentiellement être la pire depuis 1991, quand 260'000 tonnes de brut s'étaient déversés en mer au large des côtes angolaises.

1) Here's what we know so far about the Iranian oil tanker SANCHI which was struck by the grain bulk carrier CF CRYSTAL last night.



- Was carrying 868K barrels of condensates from Asaluyeh, Iran. Previous reports about it carrying crude oil from Kharg Island are incorrect.#OOTT pic.twitter.com/BOJwzehx3E