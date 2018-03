Philippines: 19 morts dans un accident routier

Dix-neuf personnes ont été tuées et 21 blessées lorsqu'un autocar a plongé dans un ravin dans le centre des Philippines, a annoncé la police mercredi. L'autocar, à destination de Manille, a dérapé mardi soir sur une route de montagne de l'île de Mindoro, a précisé à l'AFP la porte-parole de la police régionale Imelda Tolentino.

Les secouristes étaient en train d'extraire les blessés ainsi que les dépouilles des victimes du véhicule qui s'est écrasé au fond d'un ravin. «La police enquête sur la raison pour laquelle le chauffeur a perdu le contrôle -- si c'est dû à un problème mécanique ou si il s'est endormi», a déclaré Mme Tolentino. Les photos de la police montrent les secours en train de descendre dans le ravin pour atteindre l'autocar à 15 mètres en contrebas de la route.

Occidental Mindoro DRRM Officer IV Mario Mulingbayan said according to initial reports, the bus lost its brake https://t.co/Py7cftWhns pic.twitter.com/2o9hNxDjXx