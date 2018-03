«Pourquoi brûlez-vous un corps? C'est un mouton»

Des pompiers ont raconté mercredi comment ils ont découvert le corps carbonisé de la jeune fille au pair française Sophie Lionnet dans le jardin de ses employeurs et meurtriers présumés, ces derniers prétendant faire un barbecue, lors du procès du couple à Londres.

Le 20 septembre 2017, alertés par des voisins qui voyaient d'importantes fumées se dégager du jardin des accusés et étaient incommodés par une «horrible» odeur, les pompiers étaient intervenus au domicile de Sabrina Kouider, 35 ans, et Ouissem Medouni, 40 ans, dans le sud-ouest londonien.

Dans le jardin, un pompier, Thomas Hunt, constate que du poulet grille sur un barbecue. Il voit aussi un feu de jardin qui risque d'endommager la propriété. «J'ai trouvé que c'était un endroit très étrange pour un feu parti spontanément», a-t-il témoigné.

En tentant d'éteindre le feu, il distingue une main, un nez et se rend compte qu'il s'agit d'un corps presque entièrement carbonisé. Il remarque aussi des vêtements et des bijoux. «J'ai demandé à l'occupant (de la maison): pourquoi brûlez-vous un corps? Il m'a répondu: c'est un mouton », a raconté le pompier, qui décrit un homme «très calme» et «résigné».

Ouissem Medouni affirme avoir acheté l'animal dans une ferme pour 150 livres (environ 170 euros). «Nous avons continué à l'interroger pour qu'il nous dise la vérité», a témoigné à l'audience un autre sapeur-pompier, David Rose, mais Medouni a «détourné le regard».

«Nerveuse»

Sabrina Kouider, qui ne se trouvait pas chez elle, regagne le quartier un peu plus tard. «Elle était nerveuse», et fumait une cigarette alors qu'elle disait avoir arrêté, a raconté une voisine à l'audience.

Dans une vidéo montrée à la cour, Mme Kouider, interrogée par les policiers, exprime son incompréhension, expliquant que son compagnon «faisait un barbecue». Interrogée sur sa jeune fille au pair, elle déclare aux policiers que la jeune fille de 21 ans «est partie il y a deux jours». «Un matin, on s'est réveillés et elle n'était pas là», affirme-t-elle, hésitant sur la date de son départ et sur l'orthographe de son nom de famille.

Puis elle déclare aux policiers que Sophie Lionnet «nous a dit que quelque chose de très grave s'était passé». Et d'évoquer un complot fomenté par un de ses anciens compagnons, Mark Walton, qui aurait donné «plus de 18'000 pounds» à Sophie Lionnet pour enlever le fils qu'il avait eu avec Kouider.

Sabrina Kouider était en conflit avec Walton, membre fondateur du boys band irlandais Boyzone, pour lequel elle avait développé «une obsession», selon l'accusation. Après leur rupture en 2013, elle a accusé le chanteur de pédophilie, d'agressions sexuelles et de harcèlement, avant de reconnaître qu'il s'agissait de diffamation.

Peu nourrie et battue

Mais «cette obsession s'est développée», avait expliqué mardi le procureur, «jusqu'à inclure Sophie comme protagoniste». «Ces inventions, ces croyances, constituent un élément central de la raison pour laquelle les accusés ont tué Sophie», selon lui. Aux enquêteurs, Sabrina Kouider a affirmé qu'elle travaillait dans la «mode» et qu'elle payait sa jeune fille au pair 50 livres par semaine.

Quand elle a été arrêtée pour meurtre, Sabrina Kouider a semblé «très émue» et «choquée», selon le témoignage d'une policière. Elle a clamé son innocence. Plusieurs habitants du quartier ont décrit Sophie Lionnet comme une jeune fille «timide» avec laquelle ils avaient peu d'interactions.

Selon l'accusation, elle a vécu un véritable calvaire avant sa mort. Elle dormait dans la chambre des deux enfants qu'elle gardait, sur un lit superposé, et vivait sous l'emprise de ses employeurs, qui la nourrissaient peu et la battaient, selon des voisins.

Une voisine, Nancy Nathanson, a déclaré que Sabrina Kouider et Ouissem Medouni étaient «bizarres», laissant les amendes s'accumuler sur leur voiture et entreposant des déchets sur le trottoir devant la maison. Le procès, prévu jusqu'au 11 mai, doit s'intéresser jeudi au passé du couple. (afp/nxp)