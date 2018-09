Rare attaque mortelle de requin dans le nord-est

Un nageur est mort dans la région de Cape Cod d'une morsure présumée de requin, un incident rare dans cette célèbre station balnéaire des Etats-Unis, a indiqué la police locale.

L'homme, âgé d'une vingtaine d'années, «a été mordu par ce qui pourrait être un requin» alors qu'il se baignait au large de la plage de Newcomb Hollow, dans le Massachusetts (nord-est), a précisé samedi la police de Wellfleet dans un communiqué.

Une chance sur un million

Il a été secouru par les pompiers puis transporté à l'hôpital où il a succombé à ses blessures, a ajouté la police, soulignant que la plage avait été fermée pour 24 heures. Selon des témoins interrogés par les médias locaux, la victime a été mordue à une jambe.

Ce genre d'accident est très rare dans cette zone de la côte atlantique et la dernière attaque mortelle de requin à Cape Cod remonte aux années 1930, selon la presse locale. Les chances d'être mordu par un requin sont d'environ une sur un million, selon le Musée international d'histoire naturelle de Tucson, en Arizona. (afp/nxp)