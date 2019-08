Serbes agressés en Croatie en regardant le match d'YB

Plusieurs Serbes ont été agressés mercredi dans un café de la région de Knin, en Croatie, lorsqu'ils regardaient à la télé le match de l'Étoile Rouge de Belgrade contre les Young Boys, en barrage de la Ligue des champions. Cet incident s'est produit à Uzdolje, un village près de Knin, a annoncé la police dans un communiqué.

C'est une région où les relations entre les communautés serbe et croate sont toujours fragiles, près de vingt-cinq ans après la fin de la guerre d'indépendance de la Croatie en 1995. «Plusieurs personnes [...] ont d'abord verbalement agressé la propriétaire de l'établissement, avant de l'agresser physiquement, elle et des clients», lit-on dans le communiqué. «Cinq personnes ont été légèrement blessées, dont un mineur», selon la même source.

Two organized attacks last night on Serb minority in #Croatia: people watching a Red Star match in cafes in Uzdolje and Djevrske, near Knin, were attacked by a masked gang. Five wounded, incl a minor, were taken to hospital. https://t.co/sIqjnMfa9r