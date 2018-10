Son pipi lui a coûté plus de 1300 francs

Un tribunal polonais a condamné mardi à une amende un jeune Israélien qui en mars dernier a uriné sur le mémorial de l'ancien camp d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau.

«Le tribunal a reconnu l'accusé coupable de la profanation d'un lieu de mémoire et l'a condamné à 5000 zlotys (environ 1333 francs)» d'amende, a déclaré à l'AFP Daria Pichorz, une porte-parole du tribunal d'Oswiecim (nom polonais d'Auschwitz), dans le sud du pays. Le procès s'est déroulé en absence de l'accusé.

Agé de 19 ans, l'homme a uriné le 21 mars sur le mémorial d'Auschwitz-Birkenau. Plusieurs personnes, dont une guide du musée d'Auschwitz-Birkenau, ont été témoins de son acte. Il a été arrêté le même jour par la police. Après avoir été interrogé, il a été relâché et est retourné en Israël. Lors de l'enquête, il a lui même formulé le souhait de se soumettre à une amende de 5000 zlotys.

Le mémorial devant lequel se déroulent les grandes cérémonies commémoratives est situé entre les ruines de deux fours crématoires dans la partie Birkenau du plus grand camp de la mort allemand nazi, où entre 1940 et le début de 1945, quelque 1,1 million de personnes, dont un million de juifs européens, ont été exterminées.

Quelque 80'000 Polonais non juifs, 25'000 Roms et 20'000 soldats soviétiques ont également été tués dans ce camp libéré par l'Armée rouge le 27 janvier 1945. Symbole de la barbarie nazie, le site du camp est considéré par les juifs comme le plus grand cimetière juif du monde. (afp/nxp)