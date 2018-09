Trafiquants et coupeurs de doigts sous les verrous

Un gang de trafiquants de haschich qui avaient torturé et coupé deux phalanges à un homme qu'ils soupçonnaient de leur avoir volé de la drogue a été démantelé dans le sud de l'Espagne, a annoncé jeudi la Garde civile.

Dix-huit personnes ont été arrêtées et plus de six tonnes de haschich ont été saisies lors de cette opération dans l'embouchure du Guadalquivir, entre Séville et Cadix, dont la date n'est pas précisée.

«Les membres de l'organisation démantelée ont séquestré et torturé une personne à laquelle ils ont sectionné deux phalanges (...) pour un vol supposé d'une cargaison de haschich», a indiqué la Garde civile dans un communiqué.

Les personnes arrêtées ont d'ores et déjà comparu devant la justice. Douze d'entre elles ont été placées en détention provisoire tandis que les autres ont été laissées libres dans l'attente d'un jugement.

L'extrême sud de l'Espagne, distant de quelques kilomètres du Maroc, est en proie à un important trafic de haschich. Les trafiquants y opèrent parfois en plein jour et n'hésitent pas à s'attaquer frontalement aux forces de l'ordre. (afp/nxp)