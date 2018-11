Un accident entre 2 cars fait 11 morts

Onze personnes ont été tuées et 44 blessées mercredi en Mauritanie dans une collision entre deux cars transportant des ressortissants de pays ouest-africains, entre la capitale, Nouakchott, et Aleg (centre), a t-on appris de sources médicale et sécuritaire.

Parmi les onze morts, il y a «six Mauritaniens, deux Ivoiriens et deux Togolais alors que la onzième victime reste à être identifiée», a déclaré à l'AFP une source médicale à Aleg.

«Le choc était très fort parce que cinq (passagers) sont morts sur place. Six autres sont décédés au cours de leur transport vers l'hopital d'Aleg», à 250 km de Nouakchott.

Mauritanie : Le bilan de l’accident d’Aghchorguit monte à 11

morts https://t.co/HYJKLGULaz — cridem.org (@cridem_org) 7 novembre 2018

«Sur les 44 blessés, trois jugés gravement atteints ont été acheminés à Nouakchott, les autres se trouvent à Aleg où ils sont pris en charge».

L'accident s'est produit alors que «les véhicules se croisaient dans une montée en sens inverse à une vitesse vertigineuse et les chauffeurs n'ont pas réussi à maîtriser leur volant», a expliqué la même source médicale, citant des témoins de la collision.

Mauritanie : 10 morts dans un accident de la route https://t.co/iM8sh2jvb5 pic.twitter.com/uVMfKiTSQ0 — KASSATAYA (@kassataya) 7 novembre 2018

Un des cars venait de Bamako et transportait «entre 30 et 40 passagers de diverses nationalités, majoritairement des Maliens et des Guinéens, en plus de passagers mauritaniens qui rentraient dans leur pays», a dit au téléphone à l'AFP une source sécuritaire. (afp/nxp)