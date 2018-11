Un avion cargo sort de piste à l’aéroport d'Halifax

Un avion cargo est sorti de piste lors de son atterrissage mercredi matin à Halifax, sur la côte atlantique canadienne, forçant la fermeture momentanée de l'aéroport et l'hospitalisation des quatre membres d'équipage, ont indiqué les autorités locales.

L'appareil, un Boeing 747 de la compagnie Sky Lease Cargo, arrivait de Chicago aux Etats-Unis lorsqu'il est sorti de l'une des pistes d'atterrissage de cette ville portuaire, la carlingue glissant directement sur le sol, selon des images des télévisions locales.

La cause de l'incident n'est pas connue à ce stade.

L'aéroport a déclenché «son plan de secours d'urgence» et «les quatre membres d'équipage ont été évacués de l'avion et transportés à l'hôpital pour des blessures mineures», selon un communiqué des autorités aéroportuaires de la capitale de Nouvelle-Ecosse, base de la flotte atlantique de la marine canadienne.

Après avoir été fermé, «l'aéroport a rouvert, mais le trafic aérien est encore très perturbé», a poursuivi cette source.

Initialement, selon son plan de vol, l'avion cargo devait repartir vers la Chine après son escale à Halifax.

