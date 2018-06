Un avion s'abîme en mer: au moins deux morts

Deux personnes ont été tuées lorsqu'un petit avion s'est abîmé samedi dans l'océan Atlantique au large de Long Island, et deux autres personnes sont portées disparues, ont annoncé les garde-côtes américains.

Two dead in plane crash off Long Island: US Coast Guardhttps://t.co/g6M2FyGM3r pic.twitter.com/B0YXtsf5X1 — The Express Tribune (@etribune) 3 juin 2018

L'appareil, un Piper PA-31 Navajo, s'est écrasé à environ un mile (environ 1600 mètres, ndlr) d'Indian Wells Beach avec quatre personnes à bord, ont indiqué les garde-côtes dans un communiqué.

Indian Wells Beach est sur Long Island, la grande île sur laquelle se trouve New York. Les corps de deux des occupants de l'avion ont été découverts et «des moyens ont été déployés sur place et tentent de retrouver deux personnes qui sont portées disparues», indique le communiqué.

Les garde-côtes ont précisé que leurs équipes ainsi que des moyens de l'Air National Guard, de la police et des bateaux de pêche locaux participaient aux recherches. La cause de l'accident n'a pas été précisée. (afp/nxp)