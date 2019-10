Un bombardier de la 2e Guerre mondiale s'écrase

Un bombardier de la Seconde Guerre mondiale avec 13 personnes à bord s'est écrasé mercredi sur un aéroport du Connecticut, au nord-est des Etats-Unis. Les autorités indiquent que l'accident a fait des morts et des blessés, sans donner de chiffres précis.

A viewer sent NBC Connecticut this video of smoke billowing into the sky at Bradley International Airport. #NBCCT crews are working to gather more information. https://t.co/unjZHNh8A5 pic.twitter.com/7NMVPMJd8v — Kristen Johnson (@KristenNBCCT) October 2, 2019

Piloté par des civils

Le bombardier, un B-17, s'est écrasé vers 10h00 du matin mercredi (16h00 en Suisse) à l'aéroport de Bradley International, alors qu'il essayait d'atterrir, a indiqué dans un tweet la Federal Aviation Administration, l'agence qui supervise le trafic aérien américain, précisant que l'appareil était piloté par des civils et non des militaires.

Officials say a World War II-era bomber plane has crashed just outside Bradley International Airport north of Hartford, Connecticut. >> https://t.co/jW9fdLFjs7 pic.twitter.com/vKIiFJQpjd — KCTV5 News (@KCTV5) October 2, 2019

L'avion, opéré par la fondation Collings, qui vise à préserver la mémoire d'évènements historiques, transportait 13 personnes, 10 passagers et trois membres d'équipage, a indiqué à l'AFP une porte-parole de la police de l'Etat du Connecticut. Une personne au sol a également été impliquée dans l'accident, a-t-elle ajouté. La porte-parole a ajouté ne pouvoir donner aucun bilan dans l'immédiat.

A WWII Boeing B-17 Flying Fortress has crashed at the end of Rwy 6 during an attempted landing at Bradley International Airport, sadly there are reports of two lost souls and others injured. pic.twitter.com/haviq0MZ4e — flyer1 Aviation (@dighton_martin) October 2, 2019

Bilan incertain

Lors d'un point presse organisé sur place en présence du gouverneur du Connecticut Ned Lamont, le responsable de la sécurité publique de l'Etat a confirmé qu'«il y a[avait] des morts», mais indiqué qu'il était «beaucoup trop tôt» pour dire combien, selon le Hartford Courant, le quotidien local.

Un porte-parole de l'hôpital de la ville de Hartford située à 25 km au sud de l'aéroport, a indiqué que son établissement avait accueilli six blessés après l'accident, dont trois «dans un état critique». On ignorait pour l'instant ce qui avait causé l'accident. (ats/nxp)