Un boss de la mafia calabraise arrêté

La police italienne a annoncé vendredi l'arrestation de Giuseppe Pelle, un important boss de la mafia calabraise, la N'drangheta, au cours d'une opération conduite dans la nuit par une cinquantaine de policiers.

Le boss se trouvait dans une maison dans une zone tellement isolée de la Calabre, la pointe de la botte italienne, qu'aucune route pouvant être empruntée par des véhicules n'y menait, a précisé la police dans son communiqué.

'Ndrangheta il latitante Giuseppe Pelle era ricercato per tentata estorsione e illecita concorrenza aggravate dal metodo mafioso nel tentativo di accaparrarsi lavori pubblici a Siderno, Palizzi, Condofuri e Natile di Careri (RC) nell’ambito dell’inchiesta “Mandamento Ionico” pic.twitter.com/yE77yCJVQ5 — Polizia di Stato (@poliziadistato) 6 avril 2018

Fils d'Antonio Pelle, décédé en 2009 et considéré pendant une certaine période comme le chef suprême de la N'drangheta, Giuseppe Pelle était recherché depuis 2016 après une condamnation à près de 2 ans et demi de prison pour association mafieuse et tentative d'extorsion.

Abattus devant une pizzeria

Il fait partie du clan Vottari-Pelle, engagé depuis des décennies dans une lutte sans merci avec le clan Strangio-Nirta et devenu tristement célèbre après le massacre de Duisbourg (Allemagne).

En août 2007, six membres du clan Vottari-Pelle, des hommes âgés de 18 à 39 ans, avaient été abattus à la sortie d'une pizzeria appartenant à la famille Strangio à Duisbourg.

Première vendetta de cette ampleur hors d'Italie, cette tragédie est considérée comme une riposte des Strangio-Nirta à l'homicide le soir de Noël 2006 de Maria Strangio dans une embuscade visant son époux, Giovanni Luca Nirta, un des boss du clan.

La N'drangheta - qui tient son nom du grec ancien «courage» - passe généralement pour avoir dépassé les mafias sicilienne et napolitaine grâce au trafic de cocaïne d'Amérique latine.

Basée sur une structure très familiale, elle est surtout implantée en Calabre mais elle est également devenue influente dans le nord de la péninsule et même dans d'autres pays européens. (afp/nxp)