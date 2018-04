Un cachalot ingère 29 kilos de plastique et meurt

Des sacs poubelles. Des sacs en raphia. Des cordes. Des morceaux de filet. Et même un bidon. Voici ce qui a été retrouvé dans l'estomac du cachalot trouvé mort sur une plage du sud-est espagnol fin février dernier, nous apprend France Info.

Les experts qui ont réalisé l'autopsie estiment que c'est l'ingestion de ce matériel incongru qui a provoqué la mort de l'animal, soit qu'il ait fait une péritonite, soit que l'appareil digestif, incapable d'expulser cette matière, ait été atrophié.

Voici la photographie (signée CARM*) de tous les résidus plastiques extraits de l'estomac du cachalot:

Par conséquent, les autorités de la province de Murcia, où est survenu le drame, se sont saisies de cette triste actualité pour lancer une campagne de nettoyage des plages et de sensibilisation pour éveiller les consciences face au danger que constitue la pollution des mers et des océans.

Sperm whale found dead on a beach at Cabo de Palos in Murcia, #Spain was killed by ingesting #PlasticPollution, 29 kilos of waste was found in its stomach #SayNoToPlasticBottles #PlasticKills #EndOceanPlastics https://t.co/uZawMK6M6K