Un cours d'eau sondé pour retrouver l'ado

La police en Malaisie analyse des empreintes digitales relevées sur le cadre d'une fenêtre de l'hôtel où a disparu une jeune Franco-Irlandaise dans la nuit de samedi à dimanche, a-t-on appris mercredi de source policière, tandis que des plongeurs ont sondé un cours d'eau.

Les experts qui ont trouvé ces empreintes n'ont pas indiqué à qui elles appartenaient, a précisé aux journalistes Che Zakaria Othman, directeur adjoint de la police dans l'Etat de Negeri Sembilan (sud) où est situé l'hôtel.

«Nous n'excluons aucune possibilité mais jusqu'à présent nous ne disposons d'aucune information», a-t-il dit, interrogé à Seremban, capitale de cet Etat.

«Nous pensons toujours qu'elle se trouve dans la zone parce qu'il n'y a aucune information disant qu'elle l'a quittée», a-t-il ajouté.

En vacances avec ses parents

La police a également interrogé une vingtaine de témoins, y compris des membres de la famille de l'adolescente.

Investigators believe that missing Irish teenager with specials needs, Nora Anne Quoirin, 15, is still within the jungle vicinity despite claims by the Orang Asli community that she was no longer in the surrounding area. #Malaysia #indigenous https://t.co/QpWFEcSV8q pic.twitter.com/3QzcVDPcf7