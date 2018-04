Un guide décède dans une avalanche à Chamonix

«Docteur Vertical» tué dans une avalanche

Le médecin urgentiste et guide de haute montagne français Emmanuel Cauchy, surnommé le «Docteur Vertical», a trouvé la mort dans une avalanche lundi à Chamonix.



Spécialiste du secours en montagne, Emmanuel Cauchy était une figure de l'alpinisme en France et a signé de nombreux articles dans la presse spécialisée sous le pseudonyme de «Docteur Vertical».







Participant lui-même à plusieurs expéditions, il était également l'auteur de plusieurs ouvrages sur la médecine et les secours en montagne.



Créateur de l'Institut de formation et de recherche en médecine de haute montagne (IFREMMONT), le Dr Cauchy avait participé en janvier au sauvetage hors normes de l'alpiniste Elisabeth Revol.



Spécialiste des gelures, il avait alors assuré le télésuivi de la prise en charge de la jeune Française en perdition à 6.000 mètres d'altitude dans l'Himalaya, au Nanga Parbat (8126 m).



A son retour, Elisabeth Revol avait été soignée intensivement à l'hôpital de Sallanches pour tenter d'éviter une amputation, notamment de son pied gauche, le plus atteint par les engelures.