Un hélico se crashe en mer: un mort

Un hélicoptère de la marine italienne s'est abîmé en mer en Méditerranée centrale, faisant un mort, a annoncé vendredi la marine. Cet incident est survenu lors d'un exercice nocturne.

Cet hélicoptère SH 212 revenait d'un exercice programmé quand il a heurté l'eau pour des raisons encore indéterminées alors qu'il s'apprêtait à apponter sur le patrouilleur Borsini.

Sur l'eau, l'appareil s'est retourné sur le flanc: les deux pilotes et deux autres membres d'équipage ont réussi à s'extraire. Ils sont en état de choc mais en bonne santé.

