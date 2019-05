Un homme s'immole près de la Maison Blanche

Un homme a tenté mercredi de s'immoler par le feu à proximité de l'enceinte de la Maison Blanche, a annoncé le Secret Service, la police d'élite chargée de la protection du lieu.

@FoxNews Video of the person that was literally engulfed in flames on the #WhiteHouse lawn. Unbelievable pic.twitter.com/4IS37Rndme — Krisjan Berzins (@KrisjanBerzins) 29 mai 2019

Raisons inconnues

«A environ 12H20 un homme s'est mis le feu à lui-même sur (l'esplanade de) l'Ellipse près de la 15e rue et de Constitution Avenue», a tweeté le Secret Service, en précisant que des soins d'urgence étaient prodigués à la victime.

Souffrant de brûlures sur 85% du corps, l'homme a été conduit à l'hôpital dans un état critique.

At approximately 12:20 p.m. a man lit himself on fire on the Ellipse near 15th and Constitution Ave., Secret Service personnel are on scene assisting @NatlParkService and @usparkpolicepio in rendering first aid. — U.S. Secret Service (@SecretService) 29 mai 2019

Les abords de la Maison Blanche sont souvent ciblés par des militants à tout crin pour promouvoir leur cause, mais on ignorait en l'espèce quelles raisons avaient conduit cet homme à accomplir son geste.

Le 12 avril dernier, un homme avait également mis le feu à sa veste alors qu'il se trouvait devant la Maison Blanche. Il avait été interpellé, n'étant pas gravement blessé.

Attentions, images choquantes

Jesus Christ. This guy set himself on fire outside the White House. pic.twitter.com/IIXAoGS6ia — Mariaaaa (@bedolla_maria) 29 mai 2019

