Un homme vole un corbillard avec un cadavre à bord

Un voleur s'est retrouvé avec un cadavre comme passager dans le véhicule SUV qu'il venait de voler devant une église en Californie mercredi.

Le véhicule avait été laissé avec le moteur qui tournait devant une église de Los Angeles pendant que le chauffeur débarquait un autre corps, a indiqué l'agente de police du comté de Los Angeles Grace Medrano.

To the suspect(s) driving around in a Black Lincoln Navigator stolen from the 700 blk of Rosemead Bl just after 8PM today in uninc #Pasadena:



Out of all the bad decisions you have made, at least make one good one & bring back the deceased person & casket inside the Navigator. pic.twitter.com/Dvo7u94zL1