Un train percute un vélo triporteur tuant 4 enfants

Une collision entre un train et un vélo a tué quatre enfants et blessé grièvement deux personnes jeudi matin à Oss, dans la province du Brabant, dans le sud des Pays-Bas, a annoncé la police. L'accident a eu lieu sur un passage à niveau gardé. Les causes de la collision n'étaient pas encore connues.

Mais selon plusieurs tweets, les enfants décédés seraient âgés entre 4 et 11 ans et se trouvaient sur un vélo triporteur. Les deux personnes blessées seraient une femme et un autre enfant. Le train, en provenance de Nijmegen, dans l’est du pays, et à destination de la ville voisine de Bois-le-Duc, dans le Brabant, a percuté le vélo triporteur.

