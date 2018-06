Une explosion dans une mine fait des morts

Onze personnes ont été tuées et neuf autres ont été blessés dans une explosion dans une mine de fer dans le nord-est de la Chine, dans la province du Liaoning, a rapporté la télévision d'Etat chinoise CCTV.

Vingt-cinq autres personnes se sont par ailleurs retrouvées piégées à la suite de la déflagration à l'intérieur de la mine, gérée par le groupe China National Coal.

An explosion tore apart a truck carrying explosives at a construction site for an iron ore project in Benxi, Liaoning Province. 11 people were killed and 25 were trapped underground at the mine site.https://t.co/lnQG5njdHR