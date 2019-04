Une femme et son fils tués, le père arrêté

Une Allemande et son fils ont été retrouvés morts mercredi dans une grotte de l'île espagnole de Tenerife aux Canaries, où le père a été arrêté après l'alerte donnée par un autre enfant du couple, a indiqué la garde civile.

Asesinados a golpes en presencia de un niño de 5 años, hijo y hermano de ambos.



El asesino, alemán afincado en España.



Hallados en una cueva los cadáveres de la madre y el niño alemanes desaparecidos en Tenerife https://t.co/Quvc3zV9lD via @el_pais — Partido Feminista de España (@P_Feminista) 24 avril 2019

Corps découverts dans une grotte

L'annonce de la découverte des deux corps a fait réagir jusqu'au chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, en campagne électorale avant les législatives de dimanche. «Une femme et son fils ont été assassinés. Une fois de plus la violence machiste a frappé (...) Nous devons en finir avec cela», a-t-il écrit sur Twitter.

«Le dispositif de recherche déployé à Adeje (sur l'île de Tenerife) pour retrouver une femme allemande et son fils de dix ans disparus hier (mardi) a permis de localiser les deux cadavres», a annoncé la garde civile sur Twitter.

«Les corps ont été découverts dans une zone montagneuse, à l'intérieur d'une grotte, entre deux ravins», a précisé à l'AFP un porte-parole de la garde civile, selon lequel le père de cette famille allemande a été arrêté dès mardi soir.

La femme retrouvée morte avait 39 ans et son fils 10 ans, selon la même source. L'alerte avait été donnée par un autre enfant du couple.

«Apparemment, l'enfant de 5 ans était parvenu à s'échapper hier (mardi). Des personnes l'ont trouvé dans la montagne et ont prévenu la garde civile», a indiqué le porte-parole. Ce dernier n'a pas livré de détails sur le témoignage de l'enfant et a fait valoir que les causes des deux décès devaient encore être établies.

Selon la presse espagnole, qui cite des sources proches de l'enquête, la femme et ses enfants étaient venus rendre visite au père qui s'était installé aux Canaries. (afp/nxp)