Une femme tue son amant et se suicide

Une femme âgée de 38 ans a tué de plusieurs coups de couteau son amant, un père de famille de 34 ans, puis s'est suicidée, à Longwy (Meurthe-et-Moselle), a-t-on appris jeudi auprès du parquet.

Meurthe-et-Moselle : sanglante affaire d’adultère dans un appartement de Longwy https://t.co/O9LqsfRlnr — Le Parisien (@le_Parisien) 15 novembre 2018

La mère du trentenaire, inquiète de ne plus avoir de nouvelles de son fils depuis lundi, avait signalé sa disparition à la gendarmerie. Mercredi soir, les gendarmes ont forcé la porte du domicile d'une femme, présentée comme une amie de la victime, à Longwy, commune située dans le nord du département, à quelques kilomètres des frontières belge et luxembourgeoise.

Ils ont découvert l'homme «poignardé de plusieurs coups de couteau» dans une pièce et la femme qui avait «mis fin à ses jours», a indiqué à l'AFP le procureur de la République à Briey, Yves Le Clair. «Les premières constatations permettent de déterminer qu'elle est l'auteure des coups de couteau mortels», a-t-il précisé.

La femme avait deux enfants dont une fille âgée de 8 ans, confiée à un parent au moment des faits. Son amant vivait quant à lui avec sa compagne et leurs enfants dans une commune à proximité. Selon Le Parisien-Aujourd'hui en France, qui a révélé l'affaire, le couple entretenait une relation adultère depuis environ un an et demi. (afp/nxp)