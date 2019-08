Une nouvelle fusillade est en cours à Dayton

Une nouvelle fusillade est en cours dans l'Ohio, quelques heures après la tragédie qui a frappé le Texas.

#BREAKING : At least 10 injured following active shooter situation at the Ned Peppers Bar in Dayton, Ohio. pic.twitter.com/fH4ulIGl0X

Samedi soir, un tireur avait semé la mort dans un centre commercial d'El Paso au Texas, dans le sud des Etats-Unis. Il a tué 20 personnes venues faire leurs courses avant d'être interpellé et placé en garde à vue par la police qui soupçonne un crime à caractère raciste.

#BREAKING: Just getting on scene in Oregon District. Dozens of police here. Working to confirm numbers and conditions on those shot. @dayton247now pic.twitter.com/hKtaoLTJpN