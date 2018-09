Une policière poursuivie pour homicide involontaire

Une policière blanche de Dallas qui a abattu la semaine dernière un voisin noir, après s'être trompée d'appartement en rentrant chez elle à la fin de son service, sera poursuivie pour homicide involontaire, ont indiqué dimanche les autorités.

Selon le Dallas Morning News, Amber Guyger, 30 ans, serait descendue de l'ascenseur au mauvais étage avant de pénétrer dans l'appartement situé juste au-dessus du sien, qui n'était pas fermé à clé.

Toujours en uniforme alors qu'elle venait de terminer son service, dans la nuit de jeudi à vendredi, elle aurait fait feu, dans la pénombre, en pensant avoir affaire à un intrus.

Il s'agissait en fait de l'occupant des lieux, Botham Shem Jean, un homme de 26 ans originaire de l'île de Sainte-Lucie, dans les Caraïbes, qui travaillait dans le cabinet d'experts comptables PriceWaterhouseCoopers après avoir été diplômé en 2016 d'une université de l'Arkansas.

A day after Botham Shem Jean was fatally shot in his Dallas apartment by a police officer who mistakenly thought it was her own, he was being mourned from Texas to the Caribbean island of St. Lucia https://t.co/nlDrhHGOk0 pic.twitter.com/SnUqr7uvL4