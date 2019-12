Il abat sa femme d'un coup de fusil et se suicide

Un octogénaire a tué sa femme avec un fusil avant de retourner l'arme contre lui à Voreppe (Isère), a-t-on appris samedi de source proche du dossier, portant le nombre de féminicides de cette année au niveau de celui de l'an dernier.

Autant qu'en 2018

La victime, âgée de 80 ans et qui avait la maladie d'Alzheimer, a été abattue le 7 décembre par son mari de 83 ans à leur domicile, a ajouté la même source.

Au moins 121 féminicides (meurtres de femmes par conjoint ou ex conjoint) ont été recensés depuis le début de l'année, selon un décompte de l'AFP, soit autant que celui enregistré par le ministère de l'Intérieur pour l'année 2018.

Ce total pourrait augmenter d'ici à la fin décembre avec de nouveaux cas, et d'autres antérieurs car une dizaine d'affaires sont encore trop récentes et/ou complexes pour être comptabilisées comme féminicides à ce stade de l'enquête, selon les autorités interrogées par l'AFP.

Tous les trois jours

En moyenne en France, une femme est tuée par son conjoint ou ex tous les trois jours, et ce malgré l'adoption régulière de mesures législatives pour faire baisser les violences conjugales (plus de 210'000 femmes victimes chaque année selon les autorités), dont les féminicides sont le stade ultime.

Face à la persistance de ces violences et meurtres, et sous la pression des collectifs de proches de victimes qui ont multiplié cette année les manifestations et témoignages publics, le gouvernement a lancé en septembre dernier un «Grenelle des violences conjugales».

Séries de mesures

Cette consultation a débouché fin novembre sur l'annonce de nouvelles mesures, dont une plus grande prise en charge psychologique des agresseurs pour éviter la récidive des violences, l'introduction dans le code pénal du concept d'«emprise psychologique», et un aménagement du secret médical pour permettre aux professionnels de santé de signaler plus facilement les «cas d'urgence absolue».

L'AFP a établi ce décompte des féminicides en mobilisant ces six derniers mois ses journalistes à travers la France pour étudier en détail auprès des autorités (police, gendarmerie, parquets...) les cas présumés, à partir du recensement du collectif «Féminicides par conjoint ou ex».

(afp/nxp)