Blessée par balle, elle est accusée d'homicide après une fausse couche

Une Américaine, qui a fait une fausse couche après avoir été blessée par balle, a été arrêtée et inculpée d'homicide par la justice de l'Alabama qui lui reproche d'avoir causé la mort du foetus.

Les défenseurs du droit à l'avortement ont immédiatement apporté leur soutien à la jeune femme, estimant que son cas était révélateur de l'offensive anti-IVG en cours dans cet Etat conservateur et religieux du sud des Etats-Unis.

«Marshae Jones a été inculpée d'homicide parce que sa grossesse s'est interrompue quand elle a reçu cinq balles dans l'abdomen. Son agresseur reste en liberté. Nous allons la sortir de prison et lui apporter une assistance juridique», a tweeté l'organisation YellowFund qui aide les femmes à accéder à l'avortement.

Marshae Jones was indicted for manslaughter for losing a pregnancy after being shot in the abdomen FIVE times. Her shooter remains free. We're going to get Marshae out of jail and assist with her legal representation. #reprojustice #reproductivejusticehttps://t.co/PZNf3aNUe2 pic.twitter.com/gVvGI6DwMq — Abortion Should Be Free (@YellowFund) June 27, 2019

La jeune femme de 27 ans a été blessée par une autre femme lors d'une bagarre en décembre. «La seule victime est ce bébé à naître», avait alors déclaré le chef de la police locale Danny Reid, cité par le site d'information AL.com. «C'est la mère de l'enfant qui avait commencé et qui a alimenté la bagarre», avait-il ajouté.

Just In: A woman whose unborn baby was killed in a 2018 Pleasant Grove shooting has now been indicted in the death. Charges against the shooter have been dismissed.https://t.co/0DPhFNOPpi pic.twitter.com/0x4angR8P0 — carol robinson (@RobinsonCarol) June 26, 2019

L'auteure des coups de feu avait initialement été inculpée par un grand jury. Mais celui-ci a finalement abandonné les charges contre elle et les a imputées à Marshae Jones, placée en détention mercredi.

L'Alabama a adopté en mai une loi interdisant l'avortement, même en cas de viol ou d'inceste, et l'assimilant à un homicide. Cette loi est censée entrer en vigueur en novembre mais elle devrait être bloquée par la justice d'ici là car elle enfreint la jurisprudence de la Cour suprême qui a légalisé l'avortement en 1973.

Avant même l'adoption de la loi, des femmes ayant fait des fausses couches après un accident de voiture ou en se droguant ont déjà fait l'objet de poursuites, a relevé la National Abortion Federation, qui soutient l'accès à l'IVG. «C'est comme ça que des femmes --surtout les femmes de couleur-- sont déjà punies et poursuivies pour la fin de leur grossesse», a-t-elle tweeté.

A pregnant woman was shot in the stomach during a fight. The shooting caused her pregnancy to end. She has been indicted for manslaughter. This is how people-- especially women of color-- are already being punished & having their pregnancies criminalized. https://t.co/lVll81dOtC — NAF (@NatAbortionFed) June 26, 2019

Outre l'Alabama, plusieurs Etats conservateurs ont voté depuis le début de l'année des lois restreignant l'accès à l'avortement. Leur but est de fournir un motif à la Cour suprême de se saisir à nouveau du sujet. Ils misent sur les nouveaux juges nommés par le président républicain Donald Trump pour qu'elle revienne en arrière. (afp/nxp)